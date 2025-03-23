Сьогодні ввечері Бельгія та Україна зіграють на домашньому стадіоні Генка. "Чи продовжую я стежити за Генком? Звісно! Вони були близькі до титулу кілька разів в останні сезони, але їм це не вдалося. Зараз вони знову на хорошому рахунку. Мені цікаво подивитися, чи зможуть вони продовжити хорошу серію регулярного сезону в плей-офф, тому що тиск там набагато більший. Але я бажаю клубу всього найкращого і буду підтримувати з Італії.

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Уболівальникам Генка я хочу сказати, що сподіваюся опинитися серед них якомога швидше. У мене залишилися прекрасні спогади про клуб, і я хочу знову відчути атмосферу на стадіоні. Я також хочу подякувати їм. Вони підтримували мене всі ці роки, навіть після моєї серйозної травми коліна. Я ніколи цього не забуду", – заявив Маліновський в інтерв'ю Het Belang van Limburg.

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