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"Я ніколи не розмовляв з ним", – Хамес розповів про стосунки із Зіданом

23:18 176 Читать на русском
"Я ніколи не розмовляв з ним", – Хамес розповів про стосунки із Зіданом
Хамес Родрігес / фото із соцмереж

Півзахисник мадридського Реала і збірної Колумбії Хамес Родрігес відповів на питання про своє майбутнє.

"Зараз я на Кубку Америки, але думаю про все. Якби я знав, де продовжу кар'єру, я б заспокоївся. Рішення залежить від Реала.

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Я думаю, що там є люди, які багато командують, і я нічого не можу зробити. Зідан? Я ніколи не розмовляв з ним", – цитує Хамеса A Bola.

Раніше повідомлялося, що 27-річний гравець збірної Колумбії перейде в Наполі на правах оренди.

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Протягом останніх двох років футболіст виступав за мюнхенську Баварію на правах оренди. У минулому розіграші Бундесліги Родрігес зіграв 20 матчів, в яких забив 7 голів і віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Хамес Родрігес Хамес Родрігес Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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