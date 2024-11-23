"Я ніколи не був задоволений повністю": Компані оцінив розгром Баварії, підкресливши необхідність удосконалення
Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував матч Бундесліги проти Аугсбурга (3:0).
"Ми завдали 33 удари по воротах і дуже часто проникали до штрафного майданчика, зберігаючи терпіння та бажання забити. Коли так часто гостиш у штрафному майданчику, як це робили ми, то закономірно, що в якийсь момент призначається пенальті.
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Я ніколи не був задоволений повністю, тому що хочу, щоб ми завжди додавали. Знаю, наскільки ця перемога є важливою, тому дуже її ціную", – цитує Компані офіційний сайт Баварії.
До слова, наразі Баварія лідирує в турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 29 очок.
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