"Ми завдали 33 удари по воротах і дуже часто проникали до штрафного майданчика, зберігаючи терпіння та бажання забити. Коли так часто гостиш у штрафному майданчику, як це робили ми, то закономірно, що в якийсь момент призначається пенальті.

Кейн знову б'є гольові рекорди Бундесліги – вдалося перевершити Холанда

Я ніколи не був задоволений повністю, тому що хочу, щоб ми завжди додавали. Знаю, наскільки ця перемога є важливою, тому дуже її ціную", – цитує Компані офіційний сайт Баварії.

До слова, наразі Баварія лідирує в турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 29 очок.

Баварія оформила неоднозначний розгром Аугсбурга – Кейн залякує Шахтар хет-триком