Півзахисник Ювентуса Поль Погба висловився про дисциплінованість Кріштіану Роналду, який не зміг знайти спільної мови з Еріком Тен Хагом.

"Дисциплінованість Роналду була неймовірною, я ніколи не бачив такого. Дисципліна на іншому рівні. Багато футболістів, дуже професіональних, приходять рано, відновлюються і тому подібне.

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Але той, хто був там кожен день і не зупинявся, – це Кріштіану. Щодня! Деколи ти собі кажеш, що все гаразд. Але він не пропускає жодного дня. Його налаштування працювати щодня – це щось", – цитує Погба Daily Mail.

Нагадаємо, португалець виступав з французом за МЮ. Роналду пішов з Юнайтед після критики на адресу клубу й тренера. Також йому приписували конфлікти у збірній Португалії, але сам футболіст усе спростував.

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