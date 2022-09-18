"Чи правда, що я мала романи з Хосе Сосою та Мігелем Велозу? Та я ніби не страшненька і розуму трохи маю. Тому це нормально, що чоловіки звертають на мене увагу. Гірше було б, якби не було цього! Проте роману ні з ким з футболістів ніколи не мала.

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Чи погодилась би повторити еротичну фотосесію? Повторила би! Мені фотосесію пропонував і Playboy. Проте відмовилась, і відмовилась би й зараз. Оголеною фоткатись – це вже занадто.

Що не вдалось реалізувати в професії? Завжди здається, що ти можеш зробити більше. І зараз мені так здається, бо я самокритична до себе. Але дякую долі за мій професійний шлях. Я точно не готова зупинятись і моя теперішня робота тому підтвердження. Бо вона точно про розвиток", – поділилась Лобода в інтерв'ю Український футбол.

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