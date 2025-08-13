"Доннарумма – один з найкращих воротарів світу, в цьому немає сумнівів. А як людина він навіть кращий. Але таке життя футболістів топ-рівня. І я несу відповідальність за це важке рішення. Якби це було легко, будь-хто б це зробив. Ці рішення пов'язані з тим, який воротар потрібен моїй команді.

Очевидно, що всі ми зробили свій внесок у те, чого досягли в минулому сезоні. Гравцям довелося піти на деякі жертви. Ніхто не вірив у нас. Але в нинішньому сезоні перед нами дуже складне завдання – продемонструвати, що ми все ще можемо перемагати", – цитує Луїса Енріке Sky Sport.

Матч ПСЖ – Тоттенхем відбудеться 13 серпня в Удіне.

