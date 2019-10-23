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"Я ненавиджу грати без нього", – Тухель оцінив важливість Мбаппе для ПСЖ

17:01 604 Читать на русском
"Я ненавиджу грати без нього", – Тухель оцінив важливість Мбаппе для ПСЖ
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився думкою про гру 20-річного нападника паризького клубу Кіліана Мбаппе після виїзної перемоги над Брюгге (5:0) в Лізі чемпіонів.

 
Мауро Ікарді 7’
Кіліан Мбаппе 61’
Мауро Ікарді 63’
Кіліан Мбаппе 79’
Кіліан Мбаппе 83’
7’ Мауро Ікарді
61’ Кіліан Мбаппе
63’ Мауро Ікарді
79’ Кіліан Мбаппе
83’ Кіліан Мбаппе

"Мбаппе знає, що я ненавиджу грати без нього. У нього була травма, після якої він зіграв всього 15 хвилин проти Ніцци. Зараз перший раз, коли після гри у нього не відгукнулася біль у м'язі.

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Було тільки два варіанти: або він виходить і грає 60 хвилин, або з'являється на заміну і грає до кінця. Це не означає, що він комусь повинен доводити свою майстерність. Я не дурень", – зазначив Тухель.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру грутпового етапу Ліги чемпіонів проти Брюгге Мбаппе вийшов на поле на 52-й хвилині, але встиг відзначитися хет-триком, забивши на 61-й, 79-й і 83-й хвилинах.

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Теги
Ліга чемпіонів Брюгге - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель
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