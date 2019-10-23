"Я ненавиджу грати без нього", – Тухель оцінив важливість Мбаппе для ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився думкою про гру 20-річного нападника паризького клубу Кіліана Мбаппе після виїзної перемоги над Брюгге (5:0) в Лізі чемпіонів.

"Мбаппе знає, що я ненавиджу грати без нього. У нього була травма, після якої він зіграв всього 15 хвилин проти Ніцци. Зараз перший раз, коли після гри у нього не відгукнулася біль у м'язі.

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Було тільки два варіанти: або він виходить і грає 60 хвилин, або з'являється на заміну і грає до кінця. Це не означає, що він комусь повинен доводити свою майстерність. Я не дурень", – зазначив Тухель.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру грутпового етапу Ліги чемпіонів проти Брюгге Мбаппе вийшов на поле на 52-й хвилині, але встиг відзначитися хет-триком, забивши на 61-й, 79-й і 83-й хвилинах.

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