"Наскільки добре команда засвоїла мої ігрові принципи? Концепції зрозумілі, і гравці дуже залучені. Мені пощастило познайомитися з гравцями, чиї футбольні навички дуже розвинені, тому я не зіткнувся з серйозними труднощами. Важливо буде попрацювати над деталями, ставленням до справи і дрібницями. В цілому, ми вже добре розуміємо деякі принципи, наприклад, як поводитися на полі і як підходити до матчів. А далі вже будуть деталі, досвід і матчі, які ми будемо продовжувати грати, – все це дасть нам все більше і більше ресурсів.

Довбик проти Фергюсона: Гасперіні розкрив ключовий фактор у конкуренції центрфорвардів Роми

Фергюсон? Він молодий гравець, він дуже добре проявив себе два роки тому. Минулого року у нього був складний сезон, частково через травму, потім він змінив команду в січні і, звичайно, грав дуже мало. Він хлопець, який докладає всіх зусиль, багато працює і досягає прогресу. Зараз він і Довбик грають по черзі, і важливо, щоб вони обидва зростали, спочатку в спортивному і фізичному плані, а потім і в усьому іншому.

Я говорив, що мені потрібно вийти із зони комфорту? Під зоною комфорту я маю на увазі звички, звички, які я набув за роки. Можливо, в силу своїх особливостей або обставин вам доводиться шукати інші рішення. Просто для ясності: для мене було ненормально виходити на матчі з двома півзахисниками в якості нападників, як в дербі або в Ніцці. Але зараз я теж змушений це робити. Так що про це теж варто подумати", – цитує Гасперіні Voce Giallorossa.

Матч Рома – Лілль відбудеться в четвер, 2 жовтня. Початок – о 19:45 за Києвом.

