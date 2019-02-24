"Я не знаю, що таке Саррібол", – Мауріціо відповів на критику вболівальників Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, що йому нічого невідомо про ігровий стиль "Саррібол" – поняття, яким називають стиль футболу команд італійського спеціаліста.

"Відверто кажучи, я не знаю, що означає Саррібол. У свій перший день в Англії я сказав що, не знаю, що таке Саррібол. Гадаю, це з якогось журналу. Здається, в Італії. Я ніколи цього не чув.

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Думаю, для Челсі найголовніше – результати. У моїй роботі потрібен результат. Більше нічого", – передає слова Саррі Goal.

Нагадаємо, нещодавно вболівальники Челсі скандували нецензурні вигуки на адресу Мауріціо та його футбольної фулософії, яку називають Сарріболом.

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