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"Я не знаю, що таке Саррібол", – Мауріціо відповів на критику вболівальників Челсі

15:39 122 Читать на русском
"Я не знаю, що таке Саррібол", – Мауріціо відповів на критику вболівальників Челсі
Мауріціо Саррі / Фото: reuters

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, що йому нічого невідомо про ігровий стиль "Саррібол" – поняття, яким називають стиль футболу команд італійського спеціаліста.

"Відверто кажучи, я не знаю, що означає Саррібол. У свій перший день в Англії я сказав що, не знаю, що таке Саррібол. Гадаю, це з якогось журналу. Здається, в Італії. Я ніколи цього не чув.

Саррі: Я відчуваю тиск через результати, а не через фанатів Челсі

Думаю, для Челсі найголовніше – результати. У моїй роботі потрібен результат. Більше нічого", – передає слова Саррі Goal.

Нагадаємо, нещодавно вболівальники Челсі скандували нецензурні вигуки на адресу Мауріціо та його футбольної фулософії, яку називають Сарріболом.

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Теги
Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі Челсі
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