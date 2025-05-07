"Футбол був дуже жорстокий до нас. Ми знову почали з рахунку 0:2. Характер у нашої команди неймовірний.

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Я не знаю, що не так із цим стадіоном (Джузеппе Меацца). Я був тут тричі. То одне, то інше, то зовнішні чинники – все йшло не за планом. Ми всі знаємо, що сталося з цим суддею востаннє, коли ми були тут.

Футбол – це про випадкові помилки. У другому таймі ми були набагато кращими. Ми показали, яка ми команда. У додатковий час Інтер дуже добре закрився, і було складно", – цитує Еріка Гарсію Marca.

Головним арбітром матчу був Шимон Марциняк. Барселона до цього матчу грала на Джузеппе Меацца з Інтером у 2018 році на груповому етапі Ліги чемпіонів. Тоді гру також судив поляк, хоча Гарсія у зустрічі участі не брав. На що саме натякав захисник – не відомо.

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