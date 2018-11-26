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"Я не знаю, чого хоче Барселона", – Альба не веде переговорів щодо продовження контракту

10:45 301 Читать на русском
"Я не знаю, чого хоче Барселона", – Альба не веде переговорів щодо продовження контракту
Жорді Альба / фото із соцмереж

Захисник Барселони Жорді Альба зазначив, що клуб поки не починав з ним переговори щодо продовження контракту.

"Я не знаю, що клуб думає щодо мене, і це дивно, тому що не так багато часу залишилося до закінчення мого нинішнього контракту.

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Мої наміри – закінчити мою кар'єру тут. Але я не знаю, чого хоче Барселона, і не знаю, коли в керівництві вирішать, що настав час мені зателефонувати", – цитує Альбу Sport.es.

Чинний контракт гравця з каталонським клубом розрахований до літа 2020 року.

Альба в поточному сезоні провів в чемпіонаті Іспанії 13 матчів, в яких забив один гол і зробив 5 результативних передач.

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