"7 "Золотих м'ячів"? Я не знаю, чи хтось поб'є цей рекорд. Але ви знаєте, що завжди є хтось здатний покращувати рекорди. У будь-якому випадку я вважаю, що сьомий "Золотий м'яч" – це вражаюче досягнення. Я дуже щасливий у Парижі. Чудово знову боротися за всі трофеї.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2021"

Думаю, я отримав "Золотий м'яч" через те, що ми зі збірною Аргентини змогли зробити на Кубку Америки. Після довгих років боротьби і частих невдач я нарешті зробив це. Дуже радий, що сьогодні моя родина була щасливою.

Я вважаю, що Роберт Лєвандовскі провів чудовий рік. Сезон за сезоном він стає кращим і показує, що є чудовим нападником. Цього року він отримав нагороду найкращому форварду. Звичайно, Лєвандовскі може прагнути цього рівня і наступного року завдяки своїй грі. І, крім того, він виступає за великий клуб", – поділився Мессі у коментарі L'Equipe.

Нагадаємо, Мессі випередив у голосуванні форварда Баварії Роберта Лєвандовскі, лідера Реала Каріма Бензема та хавбека Челсі Жоржінью.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі