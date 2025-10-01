– Завтра ви зіграєте з представником найсильнішої ліги світу. Це вам допоможе показати свої найкращі якості або, навпаки, буде пригнічувати?

– Ми знаємо, проти кого будемо грати. Звичайно, Крістал Пелас показує якісну й агресивну гру. Ми дивилися дуже багато матчів за участю суперника. Знаємо їхні сильні якості. Але в першу чергу нам потрібно думати про свою гру, у нас є свої стиль та завдання. Тому я впевнений, що гравці, які вийдуть завтра на поле, віддадуть усі сили, щоб досягти позитивного результату.

Динамо – Крістал Пелас: анонс матчу Ліги конференцій

– Чим вам запам’ятався Крістал Пелас з тих часів, коли ви виступали в АПЛ у складі Вест Хема?

– Немає сенсу згадувати, яким Крістал Пелас був тоді. Змінюються гравці, змінюються тренери. Це абсолютно різні команди, якщо порівнювати нинішні часи з тими, коли я виступав в АПЛ.

– У минулому єврокубковому сезоні Динамо виступило невдало. У зв’язку з цим чого очікуєте загалом від завтрашнього матчу, який настрій команди?

– Звичайно, ми розуміємо, що минулий сезон був, м’яко кажучи, не найкращим з огляду на наші виступи в єврокубках. Тому цього року, звісно, ми хочемо виправити ситуацію та будемо грати лише на перемогу в кожному поєдинку.

– Ви неодноразово грали проти Крістал Пелес. Чи допоможе вам це згадати рівень АПЛ?

– Це все досвід, який я отримав за весь період моєї кар’єри. Досвід допомагає кожній людині в її житті, це стосується не лише спорту. Сподіваюся, мій досвід допоможе мені добре зіграти завтра. Не хочу загадувати наперед, зможу відповісти на ваше запитання після завершення гри. Тим паче, я не знаю, чи буду грати – це вирішувати головному тренеру. Але можу сказати одне: кожен футболіст повинен думати про свою гру, прагнути показувати свої найсильніші якості, але при цьому також думати про командну гру та робити все заради перемоги твоєї команди.

– Весь світ знає, що відбувається в Україні. Як ви особисто це переживаєте? Чи вдається вам своєю грою принести якусь радість українським уболівальникам?

– Так, у нас триває війна. Це дуже складно. Для всіх, не лише для футболістів, а для всіх наших людей. Щодня країна-терорист убиває наших дітей, наших жінок, наших друзів, наших чоловіків... Це дуже складно. І через футбол ми хочемо давати хоч якісь позитивні емоції нашим людям, – цитує Ярмоленка прес-служба Динамо.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Крістал Пелас в рамках першого туру Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться на Арені Люблін у Польщі 2 жовтня. Стартовий свисток матчу пролунає о 19:45 за київським часом.

Динамо – Крістал Пелас: прес-конференція Шовковського – про кадрові втрати, фактор Карпат і шанси з англійцями