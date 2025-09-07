У четвер Німеччина поступилася Словаччині (0:2) в матчі відбору ЧС-2026. "Чи боюся я звільнення? Ні. Боятися нічого не варто. У мене, як і раніше, вистачає сміливості хотіти вигравати кожен матч, і завтра ми теж зробимо все можливе. Команда важливіша за мене. Я не боюся. У неділю ми впораємося краще.

Рюдігер "вибухнув" у роздягальні Німеччини після поразки від Словаччини – він звинуватив партнерів

Критика в ЗМІ? Я не читаю все поспіль. Я б сказав, що мені вистачає розуму, щоб зрозуміти, що пишуть у ЗМІ, навіть якщо сам цього не читаю. Я ставлюся до цього спокійно. Коли все йде добре – все йде добре. Ми зіграли погано і провели невдалий матч. Тоді потрібно прийняти критику, але я не збираюся все змінювати.

Я відстоюю певні принципи і не можу їх змінити. В іншому випадку я був би не тренером збірної, а тренером команди журналістів", – заявив Нагельсманн.

Німеччина сенсаційно програла Словаччині, Польща обікрала Нідерланди, Бельгія розтрощила Ліхтенштейн: відбір ЧС-2026