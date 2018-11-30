"Я не Златан", – боснійський баскетболіст дратується через схожість з Ібрагімовічем і ненавидить Париж

Оборонець баскетбольного клубу Баварія Мюнхен Ніхад Джедовіч вельми незадоволений, коли його плутають із форвардом Лос-Анджелес Гелаксі Златаном Ібрагімовічем.

"Цього літа я упродовж трьох днів був у Парижі й кожен другий зупиняв мене, щоб сфотографуватися з ним (з Ібрагімовічем – Футбол 24). Це нечувано", – наводить слова Джедовіча Meduza.

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Баскетболіст зазначає, що порівнювати його зі шведським форвардом почали після того, як він відростив волосся. Боснієць шокований через те, що щодня його тегають у соціальних мережах, порівнюючи з легендарним екс-нападником Аякса, Ювентуса, Інтера, Барселона, Мілана, ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що Ніхад Джедовіч є уродженцем боснійського Вишеграда. Натомість Златан Ібрагімовіч народився в шведському Мальме, але його батько походить із Бієліни, яка знаходиться всього за 175 км від рідного міста Джедовіча.

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