"Вербіч у Легії? Я не здивований. Нещодавно з ним розмовляв. Радий, що він підписав контракт з Легією, тому що я щасливий, коли мої гравці знаходять клуби у такій ситуації. Футбол – це їхня робота, пристрасть та життя. Вони мусять мати можливість продовжувати кар’єру. На жаль, не кожен динамівець чи, у ширшому сенсі, українець має змогу грати або хоча б тренуватись.

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Повернімось до Вербіча. Це хороший хід для Легії. Він може дуже допомогти клубу. У нього чудовий дриблінг, він може створювати – віддавати хороші передачі та забивати голи. Чому я не часто ставив Вербіча у склад? Велику роль у цьому відіграли травми. Справа не в тому, що він не мав навичок, а в тому, що йому було боляче.

За час мого перебування у нього було дві травми, і одна з них вивела його з гри на кілька місяців. Але коли він міг грати, то добре проводив ігровий час у Динамо", – поділився Луческу в інтерв'ю SportoweFakty.

Додамо, що словенець приєднався до польської Легії, де продовжить виступати до кінця поточного сезону. Влітку Вербіч має повернутись до розташування Динамо, з яким у нього все ще діє угода.

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