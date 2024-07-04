– Артеме, ні один клуб із топ-чемпіонатів не відпустив українських футболістів на Олімпіаду. Це провал УАФ чи НОК, що не змогли домовитися?

– Це не провал УАФ чи НОК. Олімпіада не проходить під егідою УЄФА і клуби мають право відмовитись відпускати гравців. Вони готуються до нового сезону. Тренери вважають, що Олімпіада зірве підготовку гравців, які будуть там залучені.

"Як в такій ситуації готувати команду до Олімпіади?": Ротань "попросив поради" у клубів, які "викручують йому руки"

Але я вважаю, що клуби повинні йти назустріч олімпійській збірній. Для хлопців – велика честь представляти країну на Олімпіаді, так що клубам потрібно з розумінням до цього ставитися. Це дуже престижно, тим більше, що ми вперше в історії вийшли на Олімпіаду. Он Шахтар поставився з розумінням до ситуації і відпустив Сікана, Криськіва, Очеретька та інших.

– Але Бенфіка відпустила Отаменді в олімпійську збірну Аргентини, а Трубіна – ні. Виходить, що аргентинці якось домовились.

– Трубін зараз один із найкращих і найдорожчих воротарів світу. Напевно, Бенфіці важливо, щоб він був у команді і готувався до чемпіонату. Але керівництво клубу повинно було з розумінням віднестися до Олімпіади і відпустити Анатолія.

– А Шевченко не міг подзвонити президенту Бенфіки Рую Кошті, якого він добре знає, і особисто попросити піти назустріч нашій команді і відпустити Трубіна?

– Можливо, він і дзвонив. Руй Кошта потім переговорив із тренером, а той сказав, що розраховує на одного з лідерів команди, тому проти того, щоб Трубін їхав на Ігри. Проблема в тому, що Олімпіада не проходить під егідою УЄФА та не внесена в календар так, щоб не перетинатися з єврокубками й чемпіонатами. В цьому випадку було би простіше. Може, перенесли б старт чемпіонату на осінь. Але в нас такі кліматичні умови, що взимку при мінусовій температурі не дуже комфортно грати. Тому тут більше запитань, ніж відповідей.

Я не заздрю Руслану Петровичу Ротаню. Знайти футболістів йому було дуже проблематично. Напевно, він сам вів розмови з президентами клубів і зробив не один дзвінок. Хтось увійшов у положення, хтось – ні. Динамо лише двох гравців відпустило – Михайленка і Брагару. Я вважаю, що всі клуби повинні були з розумінням поставитись, тому що Олімпіада – це престижно. Але я все одно вважаю, що з тими футболістами, яких викликав Руслан Петрович, ми повинні достойно виступити на Олімпіаді.

– Що очікує нашу команду на Олімпіаді із цим складом?

– Я не люблю давати прогнози. Будемо вболівати за Україну, а хлопці своєю чергою повинні показати усі свої найкращі якості. Вони повинні віддавати всього себе на полі, якщо одягають футболку збірної, – сказав Федецький у коментарі Sport-Express.

"Я здивований": Шаран розніс Динамо та Шахтар за небажання відпускати гравців в олімпійську збірну України