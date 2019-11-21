"Я не його батько і не поліцейський", – Тухель відреагував на поїздку Неймара в Мадрид

Головний тренер французького ПСЖ Томас Тухель висловив невдоволення поїздкою Неймара під час листопадової міжнародної паузи до Мадрида на матч Кубка Девіса Росія – Іспанія.

"Що я можу зробити? Я не його батько і не поліцейський. Я тренер. Чи подобається мені це як тренеру? Ні, зовсім ні, це очевидно. Однак зараз не час занадто переживати через цю поїздку. Останні два тижні він поводився дуже професійно. Він зробив більше, ніж інші. Він тренувався і з командою і індивідуально.

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Він може зіграти в п’ятницю, але не 90 хвилин. І тепер нам потрібно прийняти рішення, чи вийде він з перших хвилин чи ні", – наводить слова Тухеля французьке видання L'Équipe.

Нагадаємо, ПСЖ після 13 турів набрав 30 очок і посідає першу сходинку. Вже завтра, 22 листопада, підопічні Тухеля на власному полі прийматимуть Лілль. Початок матчу о 21:45.

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