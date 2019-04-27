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"Я не його батько і не поліцейський", – Тухель відповів на подорож Неймара в Турин

15:18 281 Читать на русском
"Я не його батько і не поліцейський", – Тухель відповів на подорож Неймара в Турин
Неймар / Squawka

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував подорож форварда Неймара в Турин до свого друга Дугласа Кости.

"Я не знаю про цю подорож. Я не його батько, не поліцейський, не детектив. Я головний тренер, і Неймар тренувався з нами всі ці дні.

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Мбаппе – надійний та рішучий гравець. Його статус росте, він стає важливішим. Я вважаю, що він цим насолоджується.

Ми не говоримо тут теоретично. Все відбувається на практиці. Він бере на себе більшу відповідальність", – цитує Тухеля goal.com.

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Теги
Томас Тухель Томас Тухель Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція
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