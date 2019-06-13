"Я не вживав допінг", – Рибка пригадав скандальний етап своєї кар'єри

Голкіпер Сабаїла Олександр Рибка розповів про ситуацію з допінгом під час виступів за Шахтар.

"Я не вживав допінг. Коли був перший суд в УЄФА, лікар, який розбирав ці аналізи, прийшов та заявив, що якби я навіть хотів приховати допінг препаратом, якісь сліди б все одно залишились. Є купа нюансів, про які я розкажу після завершення кар'єри.

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Шахтар запропонував новий контракт на менших умовах. Але більше турбувало те, щоб не опинитись в оренді.

Фред отримав меншу дискваліфікацію, тому що, можливо, Шахтарю було важливо потім заробити на ньому 60 млн євро", – сказав Рибка програмі Бомбардир.