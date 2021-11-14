"Мампассі зараз перебуває у розташуванні нашої команди і готується до гри з Ворсклою. Можу сказати, що до кінця року він є гравцем маріупольської команди. Не думаю, що галас навколо його можливого переходу до іншого клубу психологічно впливає на цього футболіста. Незважаючи на свій вік, він адекватно ставиться до того, що відбувається, і впевнений, що ця тема надасть йому тільки впевненості, а не заважатиме професіональному зростанню.

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На мій погляд, Мампассі грає на найважливішій позиції на полі, тому відзначив би його сильні якості при виборі позиції, у нього є футбольний інтелект, він має перший пас. Фізичні кондиції, з огляду на вік, звичайно, не на 100 відсотків, але він фактурний захисник. Вважаю, що на другому поверсі він також грає досить непогано.

Чи готовий Мампассі грати у такому чемпіонаті, як російський? Я не вважаю, що РПЛ настільки вже сильніша за УПЛ. Але якщо говорити про готовність грати в клубі вищого рівня, то тут все залежить від самого Марка, його роботи, ставлення до справи та його професіоналізму. Всі ці моменти у нього є, тому він може зрости у гравця високого рівня.

Чи може Мампассі після оренди у нас поїхати на збори із Шахтарем? Не знаю, це не до мене питання. Можу тільки сказати, що мені приємно працювати з цим футболістом і я радий його ставленню до футболу", – наводить слова Маркевича meta-ratings.

Нагадаємо, наразі Мампассі на правах оренди захищає кольори Маріуполя. У поточному сезоні оборонець відіграв за азовців у 12 матчах, у яких віддав 1 результативну передачу.

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