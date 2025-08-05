"У мене було три тижні відпочинку. Я відпочивав, але також тренувався, щоб набрати найкращу форму. Я дивився ігри Мілана проти Арсенала та Ліверпуля і побачив багато позитивних моментів. Сподіваюся, команда зможе продовжувати зростати. Я бачив кілька позитивних аспектів, але це лише товариські матчі.

Мілан перестріляв Ліверпуль у товариській грі – шедевр Собослая, фейл Мамардашвілі та дубль Окафора

Важко робити висновки на цьому етапі підготовки до сезону. У складі багато чемпіонів, тренер визначатиме, яку схему ми використовуватимемо, але я бачив чудову команду, і я також думаю, що серед гравців на полі панує чудова атмосфера: це також важливо для створення сильної групи.

У будь-якому віці завжди є час для емоцій. Нещодавно я емоційно прощався з Реалом. Я виріс, дивлячись італійський футбол, а Мілан був моєю улюбленою командою в Італії. Зокрема, тому, що там був мій кумир Звонімір Бобан, і я завжди мав особливу прихильність до "россонері".

Ми пам'ятаємо Мілан як одну з найкращих команд світу. Ми не можемо задовольнитися посереднім сезоном чи кваліфікацією до Ліги чемпіонів. Що стосується мого бачення щодо Мілана, нам також потрібно бути скромними. Потрібно наполегливо працювати, щоб повернути команду на найвищий рівень.

Я дуже цілеспрямований, і я хочу привнести це в команду. Мінімальна мета – кваліфікація до Ліги чемпіонів, але Мілан повинен боротися за трофеї: це моя мета, і вона має бути однаковою для всіх, хто працює в Мілані. Але нам потрібно залишатися скромними та мати міцну команду. Я можу запропонувати свій досвід. Я наполегливо працюватиму, я віддам усе, щоб спробувати зробити те саме, що я робив в інших клубах. Я знаю, що на мене покладають величезні очікування, але я готовий до цього.

Лідер Реала у космосі, 39-річний Модріч також серед топів: рейтинг найбільш навантажених гравців Європи за сезон

Не можу дочекатися початку цього виклику і сподіваюся відповідати вимогам. Я багато стежу за Серією А, тому що там так багато хорватських гравців, і мені завжди подобалося стежити за італійською лігою. Вона дуже конкурентна і повертається до епохи, коли це був найкращий турнір у світі. Це чудове відчуття – мати можливість допомогти команді, але один гравець нічого не може зробити самотужки, незалежно від свого імені. Потрібно створити команду, де кожен може показати свою найкращу гру

Останнім часом з Бобаном ми не розмовляли, але ми часто говорили про Мілан, коли бачилися. Я зустрічав Златана, і Анчелотті також високо відгукувався про Мілан. У мене вже склалося це позитивне враження. Мілан – чудовий клуб і чудові вболівальники. Коли такі люди говорять з тобою про клуб у таких термінах, це явно покращує твоє сприйняття. Прийом, який я отримав, був вражаючим. З Анчелотті ми говорили загалом про клуб, людей, Сан-Сіро та про те, що це дуже вимогливий клуб, як-от Реал Мадрид, де ти зазнаєш великого тиску.

Для мене було дуже легко ухвалити рішення, коли Іглі Таре зателефонував. А коли він поїхав до Хорватії, це було важливо, бо це показало, наскільки Мілан цікавився мною та вірив у те, що я все ще можу виступати на високому рівні: це був поворотний момент для мене. Коли приходить хтось, хто хоче тебе купити, він пояснює тобі суть проєкту. Після цього мені потрібен був час, щоб поговорити з родиною, але в глибині душі я знав, що це буде найкращий вибір. Це рішення прийшло дуже швидко.

Як я вже казав, ми вже трохи поговорили з Аллегрі. Думаю, всі знають, що я почуваюся найкомфортніше в центрі поля, де я можу організовувати команду та диктувати темп. Але мені все ще потрібно попоспілкуватися з тренером, щоб зрозуміти його бачення. Я ж маю наполегливо працювати, грати якнайкраще та допомагати команді досягати результатів. Роль, яку я мав у Реалі, – це те, де я почуваюся найкомфортніше, і тоді я можу адаптуватися до будь-якої позиції. Пріоритетом є команда, а не індивід, і це має бути наш менталітет

Перемога у фіналі ЛЧ-2017 над Ювентусом Аллегрі? Це, мабуть, не дуже гарний спогад для нього, я постараюся не говорити про це з тренером надто багато. Не хочу, щоб він на мене сердився. Втім, я дуже радий, що мене тренуватиме Аллегрі – він один з найкращих тренерів у світі, він переможець, і я не можу дочекатися, щоб дізнатися його очікування та те, як він бачить мене на полі.

Зараз зарано говорити, чи буде цей сезон останнім танцем. Мета – грати на чемпіонаті світу, але спочатку нам потрібно кваліфікуватися. Я не заглядаю надто далеко вперед, намагаюся жити сьогоденням і робити все прямо зараз. Ось чому я хочу розпочати цю нову пригоду, підготуватися якомога краще, щоб переконатися, що я на тому рівні, якого вимагає клуб. Буде час поговорити про майбутнє.

Мені пощастило бути частиною такого величезного клубу, як Мілан, я не сприймаю це як належне. Що ще я можу запропонувати, окрім своєї пристрасті? Свою скромність, свою трудову етику, свою простоту. Я не вважаю себе кимось особливим – я просто звичайний хлопець, який любить грати у футбол, і мені пощастило грати за такий чудовий клуб, як Мілан. Я не можу дочекатися початку цієї пригоди. Я дуже схвильований і сподіваюся, що все пройде так, як я очікував", – резюмував Модріч на прес-конференції.

Інтер допустив коронацію Конте, важкий рік українців, крах Мілана, сенсаційні зірки та бомбардири – огляд сезону Серії А