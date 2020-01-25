"Я не встигаю лизнути морозиво, а навколо мене вже стоять 500 осіб!" – Мбаппе розповів про проблеми шаленої популярності

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе зізнався, що надмірна увага фанатів часом стає для нього проблемою.

"Коли я виходжу на вулицю, навколо мене утворюється величезний натовп. Я навіть не можу сходити в супермаркет. Якщо я забуду купити сир, то не зможу просто піти в супермаркет. Їм доведеться закрити його, щоб я міг купити сир. Я більше не можу бути ким завгодно.

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Вам нудно вдома, тому ви хочете трохи прогулятися на вулиці. Наприклад, я хочу вийти і поїсти морозива. Тоді все скінчено. Я навіть не встигаю лизнути його, а навколо мене вже стоять 500 осіб! Це життя, яке я хотів. Я приймаю ситуацію. Нелегко переживати подібне щодня, але я цього хотів", – наводить слова Мбаппе Goal з посиланням на France 2.

У поточному сезоні чемпіон світу провів за ПСЖ 22 матчі, в яких зумів відзначитись 21 раз і віддав 12 результативних передач.

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