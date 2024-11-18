Відомий журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від вирішального матчу Ліги націй між албанською та українською командами.

"Трубін залишиться. Забарний та Матвієнко, думаю, залишаться, варіантів особливих немає. Таловєров? Я не вірю в талант цього хлопця. Він може вийти допомогти поборотися. Праворуч є Сич та Конопля. Швидше за все, розпочне Конопля. Досвідчений Миколенко, думаю, так само розпочне.

Екс-тренер збірної України вказав на головну проблему команди Реброва перед дуеллю з Албанією

В середині поля я не виключаю, що можуть вийти Бражко, Криськів та Судаков. Шапаренко набігався. По ходу може вийти Шапаренко. Калюжний, передбачаю, так само не вийде з перших хвилин.

Фланги – Мудрик та, думаю, Гуцуляк буде грати з перших хвилин. У принципі, в атаці все одно розпочнуть з Довбиком", – сказав Циганик в ефірі свого авторського YouTube-каналу.

Нагадаємо, матч між Албанією та Україною відбудеться у вівторок, 19 листопада, і розпочнеться о 21:45 за київським часом. За тур до фінішу Україна з 5 пунктами посідає останню сходинку турнірної таблиці групи В1. Лідирує зі 8 очками Чехія, а другу-третю сходинки з 7 балами ділять Грузія та Албанія. Лише перемога допоможе підопічним Сергія Реброва уникнути пониження до Ліги С.

Сенсаційний склад збірної України на Албанію – відомий агент змоделював радикальну зміну схеми й дебютанта основи