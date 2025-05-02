"Незрозуміло, коли рефері дає кількісну перевагу супернику, ламає гру. Я не розумію, чому за такі фоли давати жовті картки. За мінімальний контакт, за гру рукою. Після цього гравцям Лівого Берега можна було 15 таких жовтих карток дати, але він цього не робив.

Дубль Чачуа та два автоголи у відеооогляді матчу Лівий Берег – Карпати – 2:3

Добре, що ми впорались з цим та забили три голи. Не думаю, що всі команди можуть їм забити три голи. Ще у першому колі я казав, що цій команді важко забивати. Це показник того, що ми хочемо грати в атаку і робимо це навіть вдесятьох. Суддівство в Україні стало кращим, однак, напевно, щось інше було. Я не вірю, що це випадковість і саме в наших матчах", – наводить слова Лупашка офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, Карпати обіграли Лівий Берег (3:2) у матчі 27-го туру УПЛ. На 19-й хвилині гри "зелено-білі" залишилися в меншості після вилучення Пабло Альвареса, який отримав другу жовтку картку.

Наразі Карпати посідають 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ. В доробку підопічних Владислава Лупашка 43 очки після 27-ми турів чемпіонату.

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