Керманич Ман Сіті Хосеп Гвардіола готується до жорсткої боротьби за титул АПЛ, хоча його колега з Ліверпуля Юрген Клопп публічно коронує "містян".

"Я йому не вірю! Все можливо, і Клопп теж так думає. В іншому разі він не був би таким складним суперником. Звісно, він теж вірить. У футболі може статися будь-що. Він знає, що повинен виграти багато матчів, як і ми, щоб знову поборотися за чемпіонство.

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Упродовж останніх років обидві команди показали, що здатні на неймовірну серію перемог. Якщо може одна команда, то зможе й інша. В обох схожі тренери, приблизно однакові склади та ідеї. Обидві команди можуть здобути 16-17 перемог поспіль. Вони можуть зробити це, але і ми також", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, зараз відрив Ман Сіті від Ліверпуля складає 9 очок, проте у "червоних" є один матч в запасі.

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