"Чи змінилася гра збірної Італії після приходу Спаллетті? Чесно кажучи, я до цього не дивився Італію.

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Ми грали з ними у вересні та гратимемо у листопаді. Тому я до цього не дивився італійців, не можу сказати, якими вони були з Манчіні. Я не великий фанат дивитися футбол.

Якщо я готуюсь до матчу, то так, я дивлюся. А так просто подивитися, то іноді Лігу чемпіонів та те, що мені потрібно – суперника на наступний матч, наприклад", – сказав Миколенко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід на Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться вже сьогодні, 20 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 21:45.

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