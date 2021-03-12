"Я не в захваті від гри Роми. Вона хоч і виграла, але той футбол, який вона показала... Середня команда обіграла команду, яка нижче рівнем.

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І та, і інша команди, на мій погляд, показали неінтенсивний футбол. Обидві команди перебувають у кризі. Якщо брати Шахтар, команда після зборів функціонально неправильно побудувала тренувальний режим.

Тете та Ісмаїлі недостатньо, щоб обіграти Рому. У грі був показовий момент, як не можна грати у центральній зоні. Стандарти біля наших воріт – це біда", – сказав Морозов у програмі "Шлях до Гданська".

Нагадаємо у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді був розгромлений Ромою з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень, 18 березня.

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