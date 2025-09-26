– Ви працювали із Мірчею Луческу, який принаймні у Шахтарі був дуже вибагливим до флангових півзахисників. Ви відчули на собі додаткові навантаження?

– Дуже велике навантаження було на команду. Багато бігової роботи, довго тренування йшли. Комусь заходило, комусь ні. Я багато з ким працював, потрібно знайти свого тренера, свою людину. Гадаю, по моїй грі та по моєму настрою було видно, що мені було тяжко.

Від мене вимагали те, що я не дуже добре можу робити. Якби я міг це робити, я б у цього тренера теж міг заграти. Я не Дуглас Коста, не Вілліан, я не Вітя Циганков (давайте дивитися правді в очі)... Тож мені було тяжко.

Прийшов Шовковський, трохи змінив це і сказав мені: ти можеш робити ось це, ось те і ось те. І воно пішло зовсім по-іншому. Мені потрібно більше свободи. Коли мене ставлять у рамки "приймай м’яч і подавай", то мені тяжко. Коли мені кажуть: "Можеш по ситуації зіграти ось там і ось там", то я себе відчував легше.

А при Луческу мені було тяжкувато. Плюс, я ще потрапив у такий період, що команда програла Зорі, СК Дніпро-1, Бенфіці. І цей сезон закінчили на четвертому місці. Не скажу, що я один погано грав, просто у команди був такий період тоді, що ми не демонстрували свій максимум. Потім змінився тренер, нічого кардинально не поміняв. Просто дав трохи свободи і пішов результат одразу, – сказав Кабаєв у інтервʼю Football.ua.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолював Динамо з 2020 по 2023 рік.

