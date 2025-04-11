"Справді ціную і насолоджуюся тим, що в мене є. У мене фантастичний персонал, мої помічники неймовірні, фізіотерапевти, лікарі. Гравці дуже професійні і тренуються дуже старанно і з менталітетом вдосконалення з кожним днем. Це унікально в моїй кар'єрі. Атмосфера фантастична. Це сім'я.

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Плюс до всього, я добре проводжу час, мені подобається Барселона і люди. Дуже щасливий жити тут разом зі своєю дружиною. Це новий досвід. Тож у мене багато енергії, у мене є енергія, і я думаю про те, що ми можемо зробити, щоб поліпшити, тому що в Барселоні бачу великий потенціал.

Ми тільки починаємо цей проєкт зараз, і те, що відбувається, фантастично. Я не тренер, який хоче підписати контракт ще на три роки і думати, що моє майбутнє забезпечене. У мене свій менталітет; мені подобається працювати в цьому клубі, найкращому у світі, і я справді ціную те, що в мене є.

Знаю ситуацію в клубі, і це нелегко. Така ситуація зараз, через рік ми подивимося, що відбуватиметься, крок за кроком, рік за роком. Якщо ми залишимося задоволені, то ще один рік. Мені б хотілося завершити свою роботу на хорошій ноті. Якщо мої помічники щасливі, я теж щасливий. Ми повинні залишатися такими ж зосередженими. Тепер Леганес, потім Борусія Д... Ось як я хочу працювати", – цитує Фліка Marca.

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