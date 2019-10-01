"Я не такий, як Мессі та Роналду", – Сон розповів, що не страждає від браку уваги

Нападник лондонського Тоттенхема Сон Хин Мін розповів, що повністю задоволений ходом своєї кар'єри і не страждає від браку уваги до своєї персони з боку ЗМІ та вболівальників.

"Після переходу в Тоттенхем я отримав травму, а після відновлення було важко знову налагодити зв'язок з партнерами по команді. Я більше не грав і хотів повернутися в Німеччину, тому що там було дуже комфортно. Але Почеттіно завжди мене підбадьорював. Він вселив у мене впевненість, і я більше не думав про те, щоб покинути Тоттенхем.

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Прем'єр-ліга відрізняється від Бундесліги. Не хочу сказати нічого поганого про німецький чемпіонат, але в АПЛ все відбувається швидше і футбол куди більш силовий.

Мене взагалі не хвилює брак уваги. Я не такий, як Мессі та Роналду. Я можу тільки робити все можливе, щоб допомогти команді. Якщо виходить - я щасливий", - цитує корейського футболіста Goal.com.

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