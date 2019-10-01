toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - БАВАРІЯ

"Я не такий, як Мессі та Роналду", – Сон розповів, що не страждає від браку уваги

22:10 206 Читать на русском
"Я не такий, як Мессі та Роналду", – Сон розповів, що не страждає від браку уваги
Сон Хин Мін / BBC

Нападник лондонського Тоттенхема Сон Хин Мін розповів, що повністю задоволений ходом своєї кар'єри і не страждає від браку уваги до своєї персони з боку ЗМІ та вболівальників.

"Після переходу в Тоттенхем я отримав травму, а після відновлення було важко знову налагодити зв'язок з партнерами по команді. Я більше не грав і хотів повернутися в Німеччину, тому що там було дуже комфортно. Але Почеттіно завжди мене підбадьорював. Він вселив у мене впевненість, і я більше не думав про те, щоб покинути Тоттенхем.

П'яний Барклі потрапив у скандал з таксистом – зірку Челсі заспокоювали копи

Прем'єр-ліга відрізняється від Бундесліги. Не хочу сказати нічого поганого про німецький чемпіонат, але в АПЛ все відбувається швидше і футбол куди більш силовий.

Мене взагалі не хвилює брак уваги. Я не такий, як Мессі та Роналду. Я можу тільки робити все можливе, щоб допомогти команді. Якщо виходить - я щасливий", - цитує корейського футболіста Goal.com.

Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в Естонії

blog_ava
"Орієнтуємося на Аякс": син Юрія Вернидуба відкрив футбольну школу і заінтригував майбутнім свого батька
16:30
9328
Теги
Англія Сон Хин Мін Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
29
хв
Барселона
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук