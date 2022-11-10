Наставник Динамо Мірча Луческу був дуже незадоволений грою Томаша Кендзьори в першому таймі матчу 12-го туру УПЛ проти Олександрії.

Коли гравці Динамо вже йшли до роздягалень в перерві між таймами, Луческу гукнув "Ей, Томаш!" та став висловлювати невдоволення деякими рішеннями поляка.

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Румун мав лише одне питання: "Чому?!" та звертався до гравця на підвищених тонах. Зрештою, Луческу сказав "Я не розумію" та пішов до роздягальні. Томаш також був незадоволений такою розмовою з головним тренером.

Додамо, що Динамо впевнено перемогло Олександрію (3:1) та піднялось на 5 місце у турнірній таблиці.

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