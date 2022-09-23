"Я вже не раз говорив, що там була проблема в голові гравця. Хлопчику погано, він має багато особистих проблем, дуже розгублений і дуже вразливий. Він помилково вважав, що, тікаючи з Барселони, він також втече від своїх проблем, хоча насправді йому потрібно було зіткнутися з ними віч-на-віч і не йти.

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Я неодноразово розмовляв із ним прямо, доводив Неймара до сліз, і він не раз зізнавався мені, що загубився. Ще однією причиною став Неймар-старший. Батько розгнівався, коли в пресу "витекла" інформація про його бонуси. Він сказав: "Я вам не довіряю, ви постійно мене обманювали". Він зажадав негайної виплати вказаного бонусу, чого Барселона не зробила. Саме тоді Неймар і пішов", – наводить слова Санлеї The Sun.

Нагадаємо, влітку 2017 року ПСЖ активував 222-мільйонну клаусулу, яка була прописана в контракті Неймара з Барселоною. Цей трансфер досі залишається найдорожчим в історії футболу.

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