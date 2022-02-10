Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про скандал за участю Курта Зума. У мережі з'явилось відео, як захисник б'є свого улюбленця.

"Курт мене дуже здивував. Це щось неприпустиме, нестерпне та жорстоке. Я впевнений, що він усвідомив це. Але кадри шокують.

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Чи вплине це на виклик у збірну Франції? Я не прокурор. Я на своєму посту, щоб вибирати гравців за різними критеріями. Я не зміню свого підходу до виклику футболістів", – цитує Дешама L'Equipe.

Нагадаємо, брат Зума опублікував відео, на якому одноклубник Ярмоленка жорстоко б'є власну кішку. Гравець Вест Хема публічно попросив вибачення, але це не врятувало його від осуду, штрафів та проблем.

Вперше у футболці "Ле Бльо" оборонець зіграв ще у 2015-му. Загалом в його активі 11 поєдинків та один гол за головну команду своєї країни.

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