"Я не помру, якщо не виграю нагороду тренера року від ФІФА", – Клопп

Тренер Ліверпуля Юрген Клопп з гумором ставиться до нагородження найкращого тренера року за версією ФІФА.

"Мене оточує безліч дійсно легендарних людей зі світу футболу. Для мене це велика честь – бути частиною цієї спільноти.

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Чесно кажучи, індивідуальні нагороди не настільки важливі для мене. Якщо я не виграю цю нагороду, я не помру. Сподіваюся прожити ще 40-50 років", – сказав Клопп в інтерв'ю прес-службі ФІФА.

До слова, цьогорічними конкурентами німця стали Хосеп Гварідола (Манчестер Сіті) та Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем). Офіційна церемонія вручення нагород FIFA The Best-2019 розпочнеться сьогодні о 21:30 за київським часом.

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