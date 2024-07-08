Капітан Штутгарта Вальдемар Антон став гравцем Борусії Д. Як інформує офіційний сайт клубу, гравець підписав контракт до літа 2028 року. Лише минулої весни Антон продовжив контракт зі швабами, в якому був пункт про відступні в розмірі 22,5 млн євро. Борусія Д виплатила всю суму, щоб мати можливість підписати захисника.

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"Спочатку я не планував змінювати клуб, але потім прийшла дортмундська Борусія. Топ-клуб, який щойно грав у фіналі Ліги чемпіонів. Це показує, який потенціал у цього клубу. Усі керівники Дортмунда від самого початку дали мені зрозуміти, що вони справді хочуть підписати мене, і що я можу і повинен узяти на себе важливу роль. Я дійсно до цього готовий", – зазначив Антон.

Минулого сезону він зіграв за Штутгарт у Бундеслізі 33 матчі, пропустивши одну гру через дискваліфікацію. Завдяки йому шваби пропустили всього лише 39 голів і вийшли в Лігу чемпіонів.

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