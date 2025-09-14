"Довбик? Я не планував випускати його сьогодні, тепер у нього є тиждень на підготовку. Коли він вийде на поле, я хочу, щоб він був зосереджений. Хочу бачити його дуже активним, динамічним і впевненим на тренуванні. Потім ми його повернемо.

Рома сенсаційно зазнала першої поразки за Гасперіні – Довбик отримав принизливий вирок від тренера

Він може грати в парі з Фергюсоном. Якщо хтось відсутній або хтось сьогодні не в найкращій формі, то це теж може бути рішенням. Це не ідеальне рішення, але воно може спрацювати", – цитує Гасперіні Voce Giallorossa і Forza Roma.

Рома поступилася Торіно в матчі 3-го туру Серії А з рахунком 0:1. Довбик провів всю гру в запасі. У першому таймі Дибала вийшов на поле в ролі фальшивої дев'ятки, а після того, як аргентинець отримав травму, його замінив Еван Фергюсон.

