"Я не писав йому після всього цього. Кріштіану — дуже досвідчений хлопець. Він сам знає, що потрібно для його кар'єри.

Роналду дають 225 мільйонів, а Кріштіану може грати до 40 років – деталі фантастичної пропозиції для португальця

Звичайно, нам у Манчестері сумно через втрату гравця, одного з найкращих у світі. Він дуже досвідчений, чи не так? Він сам знає, що йому добре. Ми, як друзі, бажаємо йому усіляких успіхів. Усього хорошого в його житті, крім матчів проти моєї команди", – наводить слова Каземіро ESPN.

Нагадаємо, Роналду дав скандальне інтерв'ю і розірвав контракт з МЮ під час паузи на чемпіонат світу.