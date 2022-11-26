"Я не писав йому після всього цього": Каземіро "супроводив" скандальний відхід Роналду з МЮ
23:36 - Читать на русском
Хавбек Манчестер Юнайтед Каземіро не робить трагедії з втрати Кріштіану Роналду.
"Я не писав йому після всього цього. Кріштіану — дуже досвідчений хлопець. Він сам знає, що потрібно для його кар'єри.
Роналду дають 225 мільйонів, а Кріштіану може грати до 40 років – деталі фантастичної пропозиції для португальця
Звичайно, нам у Манчестері сумно через втрату гравця, одного з найкращих у світі. Він дуже досвідчений, чи не так? Він сам знає, що йому добре. Ми, як друзі, бажаємо йому усіляких успіхів. Усього хорошого в його житті, крім матчів проти моєї команди", – наводить слова Каземіро ESPN.
Нагадаємо, Роналду дав скандальне інтерв'ю і розірвав контракт з МЮ під час паузи на чемпіонат світу.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter