Хакан Чалханоглу не бачить проблеми у тому, що він проміняв один міланський клуб на інший.

"Це нормально, що вболівальники Мілана засмучені, але я не перший і не останній. Багато гравців переходили з Мілана в Інтер і навпаки.

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Я просто хотів подумати про своє майбутнє, при всій повазі до Мілана. За чотири роки я багато зробив для клубу, поважав усіх, але зараз у мене нова сторінка з Інтером, і я повинен з нетерпінням чекати її. Піолі був єдиним, хто дуже хотів залишити мене в Мілані. Я багато разів розмовляв з ним, але він поважає моє рішення", – наводить слова Чалханоглу Football Italia.

Додамо, що хавбек у минулому розіграші Серії А провів 33 матчі, в яких відзначився 4 голами та 10 результативними передачами. Саме Хакан був найкращим асистентом Мілана, але влітку безкоштовно приєднався до Інтера.

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