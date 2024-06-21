Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін висловився щодо матчу зі Словаччиною (2:1) у другому турі групового етапу чемпіонату Європи.

"На Євро-2024 збірна України – єдиний організм, тому важливий результат команди. Я продовжую працювати, як завжди готовий. Якщо прийде моя черга повернутися у стартовий склад – я готовий.

"Перший гол – це моя помилка": Лунін перепросив за фейл у розгромній поразці від Румунії

Я не отримав жодних пояснень від головного тренера (після матчу з Румунією, – прим.), але це і не потрібно.

Під час матчу зі Словаччиною я дещо нервував і хвилювався, адже команді необхідно було обов'язково перемагати. Мені дуже сподобалася гра нашої команди, агресивна, добре організована.

А щодо підтримки уболівальників... У нас завжди чудова атмосфера і шалена підтримка фанатів на будь-якому стадіоні світу. Це дуже допомагає у грі", – цитує Луніна AS.

Нагадаємо, Андрій вийшов у першому матчі збірної України проти Румунії (0:3) і припустився двох результативних помилок. На поєдинок проти Словаччини Ребров поставив Анатолія Трубіна, який не зміг втримати свої ворота сухими, але допоміг команді здобути перемогу (2:1).

"Яйця збірна має": голодні собаки Реброва під наглядом Кім Чен Ина, Шапі – "Золотий м'яч", Яремчук і Трубін божать