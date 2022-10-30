Колишінй захисник Карпат Артем Федецький не проти повернутися у свою колишню команду, але вже у іншій іпостасі.

"Чи була у мене розмова з Андрієм Тлумаком щодо роботи в Карпатах? Скажу чесно, була. Однак. вже теперішнє керівництво Карпат вирішило трішки по-іншому.

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Я не ображаюся. Розумію, що життя – така штука... Ще не вечір, в майбутньому все може бути. Якщо надійде конкретна пропозиція, то будемо розглядати.

Моє серце зелено-біле, жовто-блакитне та біло-блакитне. Це команди, де я відчував себе людиною, вони надали мені поштовх та душу і отримали від мене таку саму віддачу. Всі вони для мене рідні та дорогі", – сказав Федецький в інтерв'ю YouTube-каналу Карпат.

Нагадаємо, 37-річний екс-захисник за свою кар’єру встиг пограти за Шахтар, київський Арсенал, Харків, Карпати, Дніпро та німецький Дармштадт.

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