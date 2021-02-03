"Будь-яка команда, яка себе поважає, повинна мати власну академію, і я абсолютно задоволений її якістю у Челсі. З вихованцями нашої академії, які вже грають за першу команду, приємно працювати, тому що у них є необхідні для цього характеристики, а також вони добре підготовлені фізично до вимог англійської Прем'єр-ліги.

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Я знаю, як важко грати за Челсі і постійно боротися за титули, але це виклик для будь-якого футболіста, і я дуже радий, що всі наші футболісти прийняли цей виклик. Це показує їхній характер і ставлення до власної кар'єрі.

Дуже важливо, щоб ми покладалися на наших вихованців, довіряли їм і не плутали їх недосвідченість з недостатком якості. У них будуть всі шанси показати свої сильні сторони. Але врешті-решт я несу відповідальність за результат і мені доводиться приймати рішення, які є найкращими в даний момент. Тому я не можу пообіцяти подарунки ні для кого", – наводить слова Тухель Sky Sports.

Нагадаємо, Тухель нещодавно очолив Челсі після звільнення Френка Лемпарда. Після 21-го туру АПЛ Челсі розташувався на 7-й сходинці.

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