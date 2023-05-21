"З якого боку матч з Астон Віллою (1:1) не дивися, такий результат засмучує. Ми змогли нав'язати гарну боротьбу за місце у Лізі чемпіонів, але суперники набрали більше балів. Ми хотіли зберегти інтригу до наступного тижня, але не змогли.

Прощальний порятунок імені Фірміно у відеоогляді матчу Ліверпуль – Астон Вілла

Ми боротимемося у Лізі Європи. Я не настільки розпещений, щоб бути незадоволеним. Те, що ми вже здобули путівку до цього турніру, тішить, адже у нас серйозні суперники. Завдання дуже важке, але ми впоралися, це здорово.

Протягом тривалого часу цього сезону до нас навіть відлуння Ліги чемпіонів не долинало, ось наскільки далекі від боротьби за неї ми були. Те, що ми вийшли до Ліги Європи, є цілком прийнятним. Подивимося, що буде далі", – зазначив головний тренер мерсисайдців в інтерв'ю BBC.

Ліверпуль втратив можливість взяти три очки в матчі проти Астон Вілли. Наразі команда Клоппа посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 66 балів. Від Манчестер Юнайтед "червоні" відстають на три очки, але у суперника є гра у запасі.

Де Дзербі не отримав гідного визнання в Шахтарі – тепер італієць творить моду в АПЛ і закохує у свій футбол Гвардіолу