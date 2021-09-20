"Як я можу говорити за тренера, якщо сам не тренував? Тренувати команду – це дуже складно. Тим більше команду з такою історією. Я не насмілюся обговорювати Михайличенка, фізрук він чи тренер.

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У нього не вийшло, тому що не було результату. Відповідає за результат тренер. Коли прийшов Містер, він нам розповів, як діяти на полі. У нас хороша команда. У нас з'явився малюнок гри.

У Михайличенко було своє бачення гри – ми більше грали через фланги. Це бачення гри тренера, ми намагалися виконувати установку.

Зараз у нас багато варіантів. Ми розбираємо суперника, і Містер розповідає, як з ким грати – через довгі передачі, короткі, середні. Через це ми краще виглядаємо", – сказав Миколенко в інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, саме Мірча Луческу замінив Олексія Михайличенка у тренерському кріслі Динамо влітку 2020-го.

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