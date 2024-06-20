"Очевидно, нічия – не те, на що ми сподівалися. Ми недостатньо добре використовуємо м'яч, і нам потрібно визнати, що якщо ми продовжимо так грати, то періодично будемо страждати – як сьогодні ввечері. Ми знаємо, що нам потрібно вийти на інший рівень. Нездатність зберегти м'яч у себе – ще одна наша проблема.

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Ми знаємо, що люди розчаровані нашими виступами. Я не наказую команді "сідати" в оборону після першого забитого м'яча. Наразі ми не пресингуємо з тією інтенсивністю, яка нам потрібна, і це означає, що ми змушені сідати глибше в обороні.

Чому я зняв з гри Тренра Александера-Арнольда? Я хотів, щоб Конор [Галлахер] вийшов на поле. Нам потрібна була енергія, нам потрібно було краще пресингувати. Конор добре з цим справляється", – цитує Саутгейта ВВС.

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