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"Я не можу жити без сексу": Тейлор Мега – найзвабливіша фанатка Ювентуса та Кріштіану Роналду (18+)

15:28 3421 Читать на русском
"Я не можу жити без сексу": Тейлор Мега – найзвабливіша фанатка Ювентуса та Кріштіану Роналду (18+)
Тейлор Мега – найзвабливіша фанатка Ювентуса

Тіфозі Ювентуса від неї божеволіють, а Джорджина Родрігес, мабуть, не відпускає Кріштіану Роналду на нічні прогулянки Турином.

Італійська модель Тейлор Мега зробила собі ім'я на реаліті-шоу "Великий брат", однак у футбольних колах вона стала відомою завдяки своїй відданості найтитулованішому клубу Апеннін.

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24-річна уродженка Удіне намагається не пропускати матчі Ювентуса та регулярно тішить тіфозі "Старої Синьйори" відвертими фото в бікіні... і без нього. Її аккаунт у Інстаграм вже налічує більше 1 мільйона підписників, які з нетерпінням очікують на новий гарячий пост красуні.

"Я не можу жити без сексу. Мені подобається займатися ним п'ять разів на день", – заявила Тейлор у нещодавньому інтерв'ю. Зважаючи на те, що Кріштіану Роналду є улюбленим футболістом ефектної блондинки, Джорджина Родрігес повинна бути сильно занепокоєна.

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Статті Дівчина дня Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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