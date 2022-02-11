"Типовий приклад – коли Хацкевич був тренером і прибрав Хачеріді з команди. Чому? Женя сказав, що він не може грати лівого центрального захисника, бо він правша. Я не уявляю, що було б з Хачеріді, якби він сказав ці слова при Лобановському. Де б грав Женя Хачеріді?

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Що означає, що ти не можеш грати лівого центрального захисника? Правого можеш, а лівого ні? Там що, інші функції? Правоногий він? Так відрубай собі ліву ногу і грай з протезом, навіщо вона тобі. Справа не в нозі, а в самих словах – я не можу грати на цій позиції.

Я не можу уявити таке за Лобановського. Наприклад, Косовський травмований, і питають Реброва, чи може він зіграти зліва у півзахисті. І Ребров такий каже: "Ні, Валерію Васильовичу, я не зможу. Я ж не шульга". Ти можеш собі таке уявити? От в цьому і вся різниця. Можливо, раніше менталітет чи поняття були інші", – сказав Дмитрулін в інтерв'ю Football Hub.

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