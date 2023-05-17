Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола збирається внести зміни порівняно з першим матчем проти Реала у півфіналі Ліги чемпіонів.

"У мене є ідея зробити щось по-іншому, щоб ми були гнучкішими в атаці. Нічого особливого. Завтра я не мудруватиму, не хвилюйтеся, хлопці. Нічого особливого, порівняно з тим, що ми робили раніше.

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Ви все побачите під час матчу проти Реала. Я не можу розповісти всього, інакше Карло Анчелотті почує", – цитує наставника "містян" Daily Mail.

Пепа Гвардіолу постійно критикували за надмірне обдумування тактики, коли справа стосується Ліги чемпіонів. Тактичні зміни іспанського фахівця призводили до поразок навіть тоді, коли Манчестер Сіті вважався безперечним фаворитом.

"Містяни" зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Реала 17 травня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що перший поєдинок між командами завершився з рахунком 1:1.

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