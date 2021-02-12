"Я не можу назвати це футболом, але арбітри вирішили, що потрібно грати в таку погоду. Я не розумію, як можна було ухвалити таке рішення, тому що футболом це назвати важко.

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Особливо в другому таймі, коли по всьому полю було болото. Ми тільки штовхалися і вибивали м'яч: хто далі вибивав, той мав нагоду забити. Було дуже важко. Добре, що нам вдалося виграти", – заявив Харатін у коментарі ФутболNEWS.

Додамо, що в наступному раунді Кубка Ференцварош гратиме на своєму полі зі значно статуснішим суперником – Фехерваром івана Петряка.

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