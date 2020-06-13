"Я не міг зігнути коліно і нормально бігати": Анрі пішов на брехню заради доньки і фіналу ЛІги чемпіонів

Легендарний Тьєррі Анрі пригадав перемогу в Лізі чемпіонів 2008/09 у складі Барселони.

"Не хочу виглядати як хлопчик, який скаржиться на свої травми, але я втратив чимало матчів через них. Фінал 2009 року був дуже особливим для мене. Мало хто знає, але це був день народження моєї дочки, а до того я жодного разу не перемагав у Лізі чемпіонів.

"Сперечаєшся, кричиш, а він карає тебе": Анрі пригадав взаємини з Венгером

Я не міг зігнути коліно і нормально бігати, але мені довелося грати. Чи допоміг я команді? Сподіваюся, що так. Я грав стільки, скільки міг, і брехав лікарям, щоб залишитися на полі. Коли лікарі запитали мене, чи все гаразд, я відповів: "Так, звичайно". Тоді я б ніколи не зізнався, що у мене проблеми", – наводить слова Анрі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, французький форвард вийшов у основі на фінал Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, який завершився перемогою Барселони 2:0.

Смерть тренера, скандали, суди та погрози Мессі – Барселона вигравала свою останню ЛЧ в пекельних умовах