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"Я не міг зігнути коліно і нормально бігати": Анрі пішов на брехню заради доньки і фіналу ЛІги чемпіонів

06:30 198 Читать на русском
"Я не міг зігнути коліно і нормально бігати": Анрі пішов на брехню заради доньки і фіналу ЛІги чемпіонів
Тьєррі Анрі / Getty Images

Легендарний Тьєррі Анрі пригадав перемогу в Лізі чемпіонів 2008/09 у складі Барселони.

"Не хочу виглядати як хлопчик, який скаржиться на свої травми, але я втратив чимало матчів через них. Фінал 2009 року був дуже особливим для мене. Мало хто знає, але це був день народження моєї дочки, а до того я жодного разу не перемагав у Лізі чемпіонів.

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Я не міг зігнути коліно і нормально бігати, але мені довелося грати. Чи допоміг я команді? Сподіваюся, що так. Я грав стільки, скільки міг, і брехав лікарям, щоб залишитися на полі. Коли лікарі запитали мене, чи все гаразд, я відповів: "Так, звичайно". Тоді я б ніколи не зізнався, що у мене проблеми", – наводить слова Анрі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, французький форвард вийшов у основі на фінал Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, який завершився перемогою Барселони 2:0.

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Теги
Барселона Барселона Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Ліга чемпіонів
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